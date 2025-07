La nuova Forlì prende forma: "Così vogliamo tornare in alto"

Due volti nuovi e un gradito ritorno. La Volley Forlì griffata Querzoli cala il tris: annuncia gli ingaggi di Mattia Massaro, Andrea Graziani e Marco Silvestroni e completa l’organico della squadra che, agli ordini di coach Claudio Visani, si presenterà ai nastri di partenza del campionato di serie B 2025-26.

Classe 2003, Massaro è un palleggiatore tecnicamente dotato e di talento che, nelle intenzioni, dovrà coprire le spalle e dare respiro a capitan Mariella. Scuola Volley Club Cesena, ha all’attivo trascorsi a Forlimpopoli, dove ha conquistato l’accesso ai playoff di serie C, e, da ultimo, a San Mauro Pascoli, in B, tra le fila della Sab Group Rubicone, anch’essa qualificatasi per la post-season. "Sono molto contento di entrare a far parte di questo club, in cui ho trovato una dirigenza professionale e ambiziosa che sta costruendo un progetto solido. La possibilità di rimettermi in gioco in un ambiente nuovo e con una squadra competitiva, mi ha spinto a scegliere Forlì", ha dichiarato Massaro.

Stessa scuola (Volley Club Cesena) e provenienza (Sab Group) di Massaro per Andrea Graziani, centrale classe ’97 che ha maturato plurime esperienze nelle categorie minori. Per due stagioni ha difeso i colori del Forlimpopoli, staccando in entrambe il pass per i playoff di serie C; mentre l’ultima parentesi è stata a San Mauro in B, dove ha sfiorato la promozione in A3. Graziani garantirà profondità alla rosa, rimpinguando la batteria dei ‘muratori’, che può già contare sul rodatissimo ticket Soglia-Pirini. "Sono allineato con il pensiero della nuova dirigenza – ha scandito Graziani –, che mi ha convinto presentandomi un progetto ambizioso. E non vedo l’ora di cominciare".

E a volte ritornano. Si rivede a Forlì, a distanza di tre anni dall’ultima apparizione, Marco Silvestroni, preziosissimo jolly classe ’93 in grado di ricoprire con pari efficacia i ruoli di ‘viceministro della difesa’ – dietro a Pirazzoli, titolare del dicastero –, nonché martello. Prodotto del settore giovanile biancoblù, vanta due lustri di militanza in cadetteria in senso lato (B2, B1, B) con la divisa della Volley Forlì. "Tornare qui per me significa ritrovare casa – ha affermato Silvestroni –. La recente rivoluzione societaria ha dato vita a un progetto ambizioso e stimolante. Starà a me, adesso, dare un contributo alla squadra per aiutarla ad affrontare ogni sfida con determinazione ed entusiasmo. Vogliamo riportare in alto il volley forlivese".

Marco Lombardi