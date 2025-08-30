La nuova stagione. Yuasa, gli allenamenti si spostano in spiaggia

Primi giorni intensi di preparazione già andati in archivio per la Yuasa Battery Grottazzolina che, al netto di un paio di nazionali ancora impegnati, sta lavorando al PalaGrotta agli ordini di coach Massimiliano Ortenzi. E nella giornata di oggi, condizioni meteo permettendo, ci sarà un’importante variazione sul tema della preparazione perché si passerà dall’indoor del PalaGrotta alla sabbia della costa fermana.

Gli atleti della Yuasa Battery Grottazzolina sono pronti a mettersi in gioco davanti al proprio pubblico in un’esibizione di beach volley che promette spettacolo puro oggi a partire dalle ore 17, con i riflettori che si accenderanno sui campi dello stabilimento balneare "Doppio Zero" a Lido di Fermo. Di sicuro un evento unico nel suo genere. In campo ci saranno Fedrizzi, Petkovic, Marchiani e tutti i loro compagni di squadra reduci dai primi primi allenamenti della preparazione estiva, pronti a dar battaglia sotto rete ma sulla sabbia.

Occasione perfetta e anche sfondo ideale per tutto il popolo della Yuasa Battery di vedere da vicino i protagonisti di una squadra che ha fatto parlare tutta Italia, in un contesto volendo informale ma carico di energia. Insieme a loro presente ovviamente lo staff tecnico guidato da coach Massimiliano Ortenzi e tutta la dirigenza per un pomeriggio pensato su misura per tutto il territorio con tanto gioco e non solo.

Scelta apposta la location del Doppio Zero che per sei settimane durante questa estate ha dato spazio a 240 ragazzi e ragazze della Beach Volley Young Academy, accendendo l’estate a colpi di schiacciate con tanto di maxi torneo finale che è stato un assoluto successo di partecipazione e non solo.

Ma non sarà solo il beach protagonista perché proprio al Doppio Zero ci sarà l’occasione, in concomitanza con l’esibizione della Yuasa Battery, di sottoscrivere l’abbonamento stagionale annuale e assicurarsi un posto nel cuore del tifo della prossima stagione di Superlega al PalaSavelli. Sarà infatti attiva la segreteria mobile della Yuasa e dunque l’occasione giusta per blindare il proprio posto in prima fila.

Insomma indoor o spiaggia Grottazzolina non si ferma mai, e anche sotto il sole di fine agosto la pallavolo resta ed è assoluta protagonista. In caso di maltempo il tutto verrà rinviato a domani alle ore 16.