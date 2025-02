La premiazione in Comune per la Coppa Italia. "Portate da vincitori ovunque il nome di Civitanova»

La Coppa Italia vinta dalla Lube varca le porte di Palazzo Sforza. Ospitata ieri mattina, in Comune, la squadra che lo scorso 26 gennaio, nell’emozionante sfida contro Verona, si è aggiudicata l’ottava Coppa Italia, nonché il ventiseiesimo titolo della sua storia. Una cerimonia organizzata dall’Amministrazione comunale cui hanno preso parte il sindaco Fabrizio Ciarapica, gli assessori Claudio Morresi e Giuseppe Cognigni, i consiglieri comunali Gianluca Crocetti, Roberto Tiberi e Francesco Micucci, mentre in rappresentanza della società sportiva, la squadra al gran completo con il coach Giampaolo Medei, il secondo allenatore Romano Giannini e lo staff tecnico, il vicepresidente e amministratore delegato Albino Massaccesi e il direttore generale Beppe Cormio.

Il sindaco ha consegnato una targa celebrativa alla Lube Civitanova ringraziandola per aver portato il nome "della città in giro per il mondo – ha detto –, per giunta da vincitrice. Complimenti perché avete centrato un traguardo pur non partendo favoriti". "La Lube – le parole di Morresi – è un valore aggiunto per la città. Vengo sempre a vedere le partite e quest’anno ho notato una crescita esponenziale". Ecco le parole di Massaccesi: "quella di oggi è una giornata storica – ha commentato l’ad – perché festeggiamo tutti al completo. È fondamentale che Civitanova resti al nostro fianco e che il nostro impegno sia sempre riconosciuto".

