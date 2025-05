La Querzoli domina Sios Novavetro San Severino: vittoria netta 3-0

La Querzoli supera anche l’esame Sios Novavetro San Severino e si congeda dal proprio pubblico tra gli applausi: 3-0 sui marchigiani già salvi (25-22, 25-21, 25-18), al termine di un match mai in discussione, che rimpingua l’ottavo posto a quota 40. Solo conferme per Bigarelli (top scorer con 17 punti e il 65%), dalle cui manone sono transitati tutti i palloni più pesanti, e Berti, attento in difesa e sicuro in ricezione. In difficoltà invece Peripolli, avvicendato con D’Orlando nel corso del match. Prezioso, come di consueto, il contributo dei centrali, che hanno sporcato una miriade di palloni; benino la battuta (6 ace), nonostante i 7 errori nel primo set.

Avvio convinto della Querzoli, che si stacca sul 10-8 e 15-11 e chiude con un attacco di Bigarelli. Secondo set speculare al primo: romagnoli avanti 5-4, 15-11 e 20-17; condannata da una quantità sesquipedale di errori (13), la Sios s’inchina 25-21. Forlì a valanga nel terzo parziale: 5-3, 10-5 e 15-8. San Severino dimostra di non crederci e cede il passo, trafitta da un ace di D’Orlando: 25-18.

Tabellino: Peripolli 7, Camerani 9, Bigarelli 17, D’Orlando 6, N. Kunda ne, Bendi ne, Pirini 7, Soglia 6, Bolognesi ne, Rondoni ne, Mariella 1. Berti (L1), Pusceddu (L2). All.: G. Kunda.

m. lo.