La rabbia di coach Giuliani: "Milano è superiore? Certo"

Alberto Giuliani (foto Corradini) è visibilmente alterato nel dopo partita, e dopo aver urlato nei corridoi la sua frustrazione a fine match arriva in sala stampa rispondendo in maniera lapidaria alle domande sul match e sul bilancio del girone d’andata. Con un obiettivo ben preciso, ovvero i due schiacciatori che lui aveva scelto come titolari, ovvero Vlad Davyskiba e José Miguel Gutierrez: "Nei primi due set sono stati i due schiacciatori di Modena a non aver giocato, non l’intera squadra. Hanno male interpretato la partita, all’avvio non hanno mostrato nemmeno il dieci per cento di quello che sono in allenamento". Come vengono scelti però, i titolari? "Non c’è un tema schiacciatori: vengono scelti in settimana in base al loro stato di forma in allenamento. Io faccio un lavoro da giornalista: osservo, guardo le statistiche dell’allenamento e decido chi mandare in campo. Il vero problema è la prestazione che abbiamo il giorno della gara". Quindi un tema che riguarda l’emotività? "Ne parleremo direttamente con loro, una spiegazione stavolta dovranno darmela". Insomma, Giuliani severissimo coi due martelli schierati inizialmente, che punta un indice inequivocabile.

"In classifica ci mancano i due punti contro Cisterna, secondo il mio parere. Non altri. Milano ci è superiore? Certo, basta guardare a giocatori come Louati e Kaziyski, che interpretano il giorno della partita come quello in cui fare la differenza". Come cambiare tendenza, allora, come cambiare l’approccio? "Con l’esperienza, facendo tesoro degli errori per non farli ricapitare". Il girone di ritorno? "Me lo aspetto migliore di quello di andata". Infine Giuliani termina la sua conferenza lapidaria col commento su Perugia, avversaria di Coppa Italia: "Sarà divertente, ancora più divertente giocare là sia il 26 che il 30".

Alessandro Trebbi