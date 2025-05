La replica del club. "Valorizzeremo sempre la nostra storia»

In un comunicato intitolato ‘Il PalaPanini, tra storia e futuro’ la società ha dunque voluto rispondere alle recenti note dei tifosi sulle foto all’ingresso del palasport: "Il progetto che Modena Volley sta portando avanti per rendere il PalaPanini un luogo sempre più accogliente è un argomento di cui abbiamo più volte parlato – si legge –. I prossimi appuntamenti saranno nel mese di novembre con alcune iniziative già in programma per celebrare la nascita di Giuseppe Panini. L’obiettivo della società è e rimarrà sempre valorizzare al massimo ogni aspetto della nostra storia e dei grandi personaggi che l’hanno popolata, su tutti Giuseppe Panini di cui in questi giorni si parla. Quella in cui siamo è una importante fase di evoluzione del PalaPanini e si inquadra in un progetto di più ampio respiro, iniziato con l’inaugurazione della mostra ’Since 1966’, aperta a tutti in occasione delle Giornate del Fai, e che prevede diversi step ulteriori; il primo, a novembre 2025, in collaborazione con la famiglia Panini in occasione del centenario dalla nascita di Giuseppe, un omaggio alla sua figura".