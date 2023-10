La ricetta della Valsa Group. Carattere, cambi e forza

La vetta della classifica è durata solo poche ore, tutti sapevano che il traguardo era effimero e ha perfettamente ragione Petrella quando dice che per dare un minimo significato alla graduatoria bisognerà aspettare di essere arrivati almeno al giro di boa del girone d’andata. Il fatto che la Valsa Group abbia però vinto due partite su due contro due diretti concorrenti per le posizioni nobili della classifica, dice già molto. Lo dice non tanto nei risultati, ma soprattutto nel modo in cui sono arrivati: Modena è una squadra con gli attributi ed è una squadra compatta, in questo senso il retaggio è quello della stagione scorsa, un carattere costruito da Bruno e Stankovic assieme a Rinaldi e Sanguinetti e che si è trasmesso anche ai nuovi del gruppo, con un trait d’union fondamentale, ovvero che i veterani di Modena sanno lavorare e stare insieme ai giovani, fare gruppo e dar loro fiducia.

Si può arguire che i successi siano stati anche frutto di due pesanti assenze nelle rose di Milano e Verona, ovvero quelle del palleggiatore Porro per i meneghini e dell’attaccante Keita per gli scaligeri. Tutto vero, ma come i gialloblù sono riemersi dalle sabbie mobili di avere match point contro nella gara d’esordio e dallo 0-2 prima e dall’1-2 15-19 poi contro Verona, c’entra poco con le assenze di rivali che avevano in pugno la vittoria da tre punti. È proprio questo il dato che deve far riflettere ed entusiasmare: Bruno e compagni hanno seriamente rischiato di lasciare sul piatto tutti i punti in palio nelle prime due giornate. Hanno rischiato, ma non è successo. E alla fine i punti in graduatoria sono quattro e i successi due su due. Il merito? Del carattere, appunto, ma anche dei cambi indovinati da Petrella. A chi dice che forse non era centrata la formazione iniziale si può rispondere che non ci sarà mai la controprova, perché gli equilibri tante volte si trovano strada facendo. Il mondo è tutto rosa? No di certo, anche se essere consapevoli della propria forza mentale è un’arma enorme. La Valsa Group deve trovare una sua continuità, in tutti i fondamentali ma soprattutto in battuta e attacco, due che dovrebbero essere punti di forza nella magna carta gialloblù: Sapozhkov ancora non si fida a lasciar andare sempre il braccio, tra Bruno, Brehme e Stankovic manca ancora un’intesa convincente, Davyskiba ha fatto molto bene con Milano e molto meno con Verona, Rinaldi e Juantorena sono stati finora encomiabili ma la potenza deve arrivare da altre braccia. Chi sembra invece aver già trovato il ritmo giusto è Filippo Federici, autore di due prestazioni di livello altissimo nelle prime due domeniche di SuperLega. Tra sei giorni Monza, ennesima rivale diretta: un’altra maratona?