La San Pio X espugna Bologna ed è terza. Gara da dimenticare per la Benedetto Cento

In serie C maschile continua la marcia della San Pio X, che dopo il colpaccio sferrato alla capolista Pietro Pezzi, si impone agevolmente a Bologna sul campo dell’Idea Volley, consolidando il terzo posto in classifica. Anzi, la squadra targata Arredo Uno rosicchia un punticino alla Paolo Poggi Volley, portandosi a -2 dal secondo posto e -4 dalla vetta. Al PalaMargelli i gialloneri non fanno sconti all’Idea Volley, superata in tre set con qualche problemino soltanto nel primo set (0-3 con parziali 21-25, 16-25, 18-25). La San Pio X non perde mai il comando delle operazioni, ma nel primo parziale i bolognesi – trascinati dal proprio opposto – riescono quantomeno ad arrivare a quota 21. L’Arredo Uno comunque gioca bene sotto ogni punto di vista, tenendo in ricezione e in difesa. Ma soprattutto facendo la differenza a muro con Molezzi e soprattutto Smanio, autori rispettivamente di quattro e otto punti in questo fondamentale. In attacco comunque la prestazione dei gialloneri è positiva a 360 gradi, con ben tre giocatori in doppia cifra: Cutini 15 punti, Smanio 14 e Valerio 12. Secondo set senza storia, chiuso a 16, poi la San Pio X gestisce la situazione nel terzo conquistando senza problemi i tre punti. E giovedì alle 21,15 nella palestra di Pontelagoscuro l’Arredo Uno ospiterà la Pallavolo Viserba con l’obiettivo di chiudere in bellezza il 2024. Gara da dimenticare invece per la Benedetto Volley, che si arrende abbastanza nettamente di fronte a Rainbow Forlimpopoli (0-3, con parziali 15-25, 20-25, 19-25). A Corporeno la squadra di Boncompagni non riesce a entrare in partita e incassa una sconfitta che comunque non pregiudica il quarto posto in classifica, ora in coabitazione con Volley Cesenatico.

Nel prossimo turno, venerdì alle 21 a San Pietro in Vincoli (provincia di Ravenna) la Pasquali farà visita alla Conad San Zaccaria Atlas, penultima della classe. Una grande chance quindi per la Benedetto Volley per tornare alla vittoria e rimettersi subito in carreggiata dopo lo scivolone casalingo. Infine, la Niagara perde 3-1 sul campo della Pallavolo Viserba (parziali 25-18, 25-18, 18-25, 25-20). I granata restano terzultimi a -2 da Idea Volley e +1 su Conad San Zaccaria Atlas. E sabato alle 20,30 alla palestra Bonati la Niagara se la vedrà col Volley Cesenatico, coi romagnoli chiaramente favoriti contro i giovanissimi e talentuosi atleti della 4 Torri Volley.

Stefano Manfredini