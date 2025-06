La scuola Yuasa Battery. Un anno indimenticabile

Quella che si sta concludendo ufficialmente in questi giorni è stata una stagione memorabile per la M&G Scuola Pallavolo, con la Yuasa Battery che ha ottenuto la salvezza in Superlega nella prima storica stagione tra i big della pallavolo. Ma nel mondo M&G è stata una stagione da ricordare anche per altri motivi. Nei giorni scorsi si è svolta un’autentica Festa del Volley, organizzata e partecipata in ogni minimo dettaglio al PalaPromoteo ad Ancona e strutturata in maniera impeccabile dal Comitato Regionale Fipav Marche. La Fipav Marche l’ha voluta in questo periodo proprio per omaggiare tutte quelle squadre marchigiane che si sono imposte nei propri campionati, incluse quelle giovanili, nei giorni conclusivi di quest’annata. A volerla fortemente il presidente Fipav Regionale Domenico De Luca proprio per rendere merito ad un movimento pallavolistico come quello marchigiano che il prossimo anno presenterà ai nastri di partenza quattro formazioni tra Superlega e A1 Femminile. Risultato incredibile considerando la dimensione di una regione come la nostra, comunque ai primi posti assoluti assoluti nel rapporto tra praticanti di volley e numero di abitanti. Il tutto ampiamente confermato dalla crescita del volley giovanile su base regionale ormai ampiamente visibile. Presente alla giornata e senza dubbio molto felice per quello che ha potuto vedere il presidente regionale del Coni Fabio Luna.

E in questo contesto è una conferma la M&G Scuola Pallavolo Grottazzolina protagonista con tre riconoscimenti ufficiali. In primis la Serie C guidata da coach Michele Delvecchio che ha ottenuto la promozione in Serie B con la Yuasa Santoni, con la quale sarà ai nastri di partenza dei campionati nazionali. Nel settore giovanile stagione da incorniciare per l’Under 13 guidata da Leo Di Bonaventura ed Aleksandar Mitkov con i giovani M&G che si sono imposti sia nel campionato 3x3 sia nel 6x6 a livello regionale, facendo in pratica il pieno. Per ricevere i riconoscimenti sono intervenuti il vice presidente Claudio Laconi e il team manager Ferdinando Moretti, ritirandoli dalle mani dei consiglieri della Fipav Marche Mattia Brunetti e Sonia Massobrio. "Una giornata emozionante - hanno ribadito Laconi e Moretti - che ha certificato la straordinaria crescita di un movimento che non è solo prima squadra e Superlega, ma é capace di superare i 300 tesserati e che continua a crescere in termini di organizzazione e di aggregazione, arrivando ad identificare un intero territorio".

Roberto Cruciani