La selezione ligure è quinta

Si chiude con un quinto e un decimo posto l’avventura delle rappresentative regionali maschile e femminile di pallavolo al ’40° Trofeo delle Regioni AeQuilibrium Cup’, disputato in Puglia contro tutte le altre regioni d’Italia. Alla prestigiosa kermesse sono stati convocati due tecnici e un’atleta spezzina: Marco Senesi, selezionatore della squadra maschile (e allenatore della Futura Ceparana), Andrea Carli (tecnico del Colombiera) in qualità di assistente di Luca Parodi selezionatore della squadra femminile, in cui è stata chiamata a far parte la giocatrice della Futura Ceparana Anita Caruso. La formazione maschile si è classificata seconda nel girone eliminatorio e ha poi vinto la poule che assegnava i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto: in semifinale vittoria 2-1 sul Friuli Venezia Giulia (parziali 25–21, 22–25, 15–11), quindi in finale netto 2-0 sul Piemonte con un doppio 25-23. Alla fine è arrivato un quinto posto fuori dal podio, ma comunque un ottimo piazzamento su un numeroso lotto di avversarie e in un torneo dal livello tecnico elevato.

La vittoria finale è andata alla Lombardia, grande favorita, che ha superato il Lazio per 2-0. Dopo aver dominato il primo set, nel secondo i lombardi hanno gestito la reazione della squadra laziale chiudendo il set 26-24. E’ il terzo titolo consecutivo per la selezione regionale lombarda maschile, che aveva già conquistato l’oro nel 2023 e 2024. E con questo successo, la Lombardia porta a casa l’ottavo Trofeo delle Regioni maschile della sua storia. Meno fortunato invece il cammino della squadra femminile ligure finita a giocare il torneo per l’assegnazione dal nono posto in poi: in finale le ragazze liguri hanno perso contro il Trentino 2–0 (25–23, 25–20), chiudendo la rassegna al decimo posto davanti alle ’cugine’ della Toscana, quindi Alto Adige, Campania, Sicilia, Abruzzo, Marche, Calabria, Sardegna, Valle d’Aosta, Basilicata, Molise.