La sfida tra tecnici marchigiani. Yuasa e il grande derby con la Lube

Si avvicina il primo storico derby in casa della Lube Civitanova per la Yuasa Battery Grottazzolina in Superlega, quello che è stato da tutti definito il derby delle Marche nel campionato di volley più importante del mondo. Attesa ai massimi livelli per due squadre che hanno centrato in stagione regolare e nel loro complesso una stagione fin qui esaltante. Yuasa già sicura da sette giorni della permanenza in Superlega, obiettivo stratosferico, cui si aggiunge addirittura quello della qualificazione ai play-off per il quinto posto, ovvero la possibilità di lottare per la qualificazione alla Challenge Cup 2025-2026.

Competizione di altissimo livello che in questa stagione vedrà come finalista proprio la Lube Civitanova di Giampaolo Medei che ha ottenuto il passaggio del turno in settimana ad Ankara e che nel doppio confronto di finale se la vedrà con i polacchi del Bogdanka LUK Lublin. Niente male per un club che ha ringiovanito in estate il proprio roster con un progetto a lungo termine affidato a Giampaolo Medei, tecnico made in Lube che è tornato dopo varie esperienze in giro per l’Europa, mettendo già in bacheca nel corso della stagione la Coppa Italia.

E sarà una bella sfida anche tra tecnici marchigiani come Medei appunto e Massimiliano Ortenzi che guidano in massima serie i due club nei quali si sono formati, raggiungendo livelli altissimi.

A dire tutta la verità, in campo la sfida non metterà in palio punti determinanti. Posizione acquisita infatti per la Yuasa Grottazzolina come detto ma anche per la Lube con un preziosissimo terzo posto blindato da qualche settimana.

Sarà una gara quella delle 18 di domani da giocare a mente libera e braccio sciolto, utile anche per qualche eventuale variazione sul tema nelle scelte, magari in corso d’opera, su entrambi i fronti. Ma sarà grande il fattore emotivo del popolo, sempre più numeroso, dei gialloblù.

Di certo si tratta della gara più attesa dai tifosi di Grottazzolina, perché sarà la prima volta storica in casa della Lube Civitanova, all’Eurosuole in Superlega, dopo qualche incrocio nelle serie minori e tantissime sfide che continuano a proporsi anche nel settore giovanile.

A presentarla ci pensa Denny Demyanenko, centrale canadese della Yuasa: "Abbiamo centrato un grandissimo traguardo come la salvezza – spiega Demyanenko – e ora ci attende un grande derby che per la prima volta si gioca all’Eurosuole. Sarà una grande partita e vogliamo fare il massimo per vincere. Per me è stato fantastico giocare in Superlega, ad un livello così alto".

Parla al passato Denny perché il prossimo anno sarà protagonista nel campionato polacco. "Un grazie enorme a tutto l’ambiente e a Grottazzolina, sempre forza Skapigliati".

