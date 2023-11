La Sir non vuole fermarsi: "Con Padova al massimo"

di Alberto Aglietti

La partecipazione alla competizione iridata riservata ai club impone spostamenti di calendario in Superlega maschile e così stasera alle ore 20,30 la Sir Susa Vim Perugia torna in campo. Al palasport di Pian di Massiano si gioca l’anticipo della nona giornata, una partita che forse non farà il pienone, ma che porterà ancora tanti tifosi sugli spalti, per alimentare il sogno nel campionato italiano.

Dall’altra parte della rete ci sarà la Pallavolo Padova che al momento occupa un sorprendente sesto posto in classifica. Se il risultato appare abbastanza scontato in considerazione dei differenti valori tecnici, il pericolo di eventuali rilassamenti è sempre in agguato. Non c’è dubbio che gli uomini dell’allenatore Angelo Lorenzetti possano aver incrementato la consapevolezza nei loro mezzi dopo la rimonta vittoriosa con Piacenza. L’ottimismo è relativo alla disponibilità di numerosi elementi intercambiabili come l’opposto cubano Jesus Herrera che ha fatto vedere di meritare una maglia da titolare e l’inserimento dello schiacciatore Tim Held che nelle sue comparse lascia sempre il segno. Alla vigilia lo schiacciatore polacco Kamil Semeniuk dice: "Siamo felici per la vittoria di domenica, ma possiamo sicuramente giocare meglio. Adesso è giusto concentrarsi per Padova, mi aspetto un match difficile come sempre. Dobbiamo prepararci bene con grande concentrazione e con grande voglia. Sappiamo di non essere al 100% fisicamente, ma il calendario è questo e dobbiamo dare il cuore sul campo per vincere sapendo di avere l’aiuto dei nostri tifosi". I veneti condotti da Jacopo Cuttini hanno raccolto una vittoria piena contro Verona e viaggiano sulle ali dell’entusiasmo. Tra gli ospiti i vigilati speciali sono lo schiacciatore belga Mathijs Desmet e l’opposto portoricano Gabi Garcia Fernandez, i migliori realizzatori della formazione. Perugia: Giannelli – Ben Tara, Resende – Solé, Semeniuk – Leòn, Colaci (L).

Padova: ad alzare Falaschi - Garcia Fernandez, Plak – Crosato, Desmet - Gardini, Zenger (L).

Arbitri: Maurizio Canessa (BA) e Vincenzo Carcione (RM).