La Sir si butta su Trento. In attesa di Leon e Russo

di Alberto Aglietti

PERUGIA

Siamo a dicembre, due trofei sono finiti in bacheca, sicuramente il meno importante, la Supercoppa Italiana, ma anche un prestigioso titolo internazionale come il Mondiale per Club. Due delle quattro competizioni a cui partecipa la Sir Susa Vim Perugia sono andate in archivio, soddisfacendo l’appetito dei sostenitori più esigenti. L’andamento è identico all’anno scorso, con una piccola differenza: se fin qui i block-devils erano allora imbattuti, stavolta una sconfitta l’hanno incassata. Il primo posto nella Superlega Italiana, comunque, fornisce slancio al collettivo bianconero che adesso si cerca di smaltire in fretta le tossine accumulate ed il fuso orario, preparandosi ad affrontare lo scontro al vertice esterno con Trento. La vera differenza rispetto a dodici mesi fa è che nessuno parla più delle prossime competizioni come fossero alla portata, certo, la Coppa Italia ed il campionato possono essere nelle corde dei ragazzi del presidente Gino Sirci, ma l’esperienza insegna che la strada da percorrere è ancora lunga. Arricchire la bacheca non è impossibile, ma i tifosi non vogliono sognare la stagione perfetta per poi essere delusi. La tripletta messa a segno nel 2018 (Supercoppa italiana, Coppa Italia e campionato) potrebbe essere eguagliata o superata ma di certo la concorrenza è tale da non poter fantasticare più di tanto. La cosa che può fornire ottimismo è sapere che sino ad oggi i perugini hanno dovuto fare a meno di due atleti del calibro di Wilfredo Leòn e Roberto Russo, giocatori sicuramente di grande valore. Senza di loro il tecnico Angelo Lorenzetti ha trovato un assetto molto equilibrato ed i risultati gli stanno dando ragione. L’organico bianconero è ampio e può soddisfare ogni tipo di problematica, specie quelle di affaticamento che certamente sono molto pericolose. Se si pensa che in questa particolare annata agonistica non ci sono gli impegni di Champions League, allora si può avere anche un pizzico in più di fiducia sulla seconda parte della stagione. Sarà comunque bene continuare a pensare ad una partita alla volta.