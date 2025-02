La situazione. Adesso anche il calendario sorride alla formazione biancoblù

Siena 120, Pineto 161, Fano 167, Catania 172, Aversa 180, Cuneo 183. È la somma dei punti delle avversarie delle squadre in corsa per le posizioni dalla quarta alla settima, includendo nel calcolo anche Fano che è distanziata di cinque lunghezze da Emma Villas. Siena ha il calendario nettamente migliore: è l’unica che non deve affrontare una delle top 3, e ha solo la trasferta di sabato contro una squadra posizionata più in alto, mentre tutte le altre gare sono contro formazioni dal nono posto in giù.

Aversa e Cuneo, quarta e quinta, hanno il calendario peggiore: oltre al confronto diretto, in programma all’ultima giornata, devono entrambe fare i conti con due fra le prime tre della classe (Brescia e Prata per Aversa, Prata e Ravenna per Cuneo), particolare che caratterizza anche il calendario di Pineto (Ravenna e Brescia). Pure Catania deve affrontare due delle prime tre (Prata e Ravenna), mentre Fano si gioca le poche possibilità di rimonta con tre confronti diretti (Aversa, Catania e Siena).

Solo Siena e Fano devono sfidare il fanalino Palmi; i biancoblù hanno anche la sfida con Reggio Emilia, che in questo momento occupa la penultima posizione.