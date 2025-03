La situazione. Dipende da Pineto. Senza i tre punti i giochi sono fatti

Con il successo a Palmi la qualificazione ai play-off può essere matematica già al termine della giornata odierna. Se Pineto, che è distante otto lunghezze da Siena (e ha quattro vittorie in meno), non raccoglie l’intera posta con Brescia (sfida in programma alle ore 16), Emma Villas sarà sicuramente tra le prime sette. La post season sembra ormai in cassaforte, anche qualora Pineto dovesse compiere l’impresa contro la seconda forza del campionato. Il resto del programma odierno: interessantissimo match fra Aversa e la capolista Prata di Pordenone (si gioca alle 19), la terza forza del gruppo Ravenna gioca a Cantù (alle 17); la prossima avversaria di Emma Villas, la Banca Fisiomed Macerata, ospita Cuneo alle 18. Il quadro è completato dalla sfida tra Reggio Emilia e Porto Viro: una vittoria della Conad riapre ogni discorso salvezza, se invece prevale la formazione nerofucsia il discorso sembra chiuso.