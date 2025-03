La situazione. La qualificazione alla fase play-off ora è vicinissima

Per Emma Villas la qualificazione ai play-off potrebbe essere matematica già al termine di questo turno, qualora si ampliasse a sei lunghezze il margine su Pineto (attualmente ottava con 32 punti e impegnata in casa contro Brescia) e Fano (nona con 31, di scena oggi a Catania). Con una vittoria da tre punti a Palmi il discorso sarà chiuso se Pineto non ottiene l’intera posta contro Brescia, mentre non avrà rilevanza il risultato di Fano, perché anche in caso di successivo aggancio a quota 40 Emma Villas avrebbe un maggior numero di vittorie nei confronti delle due rivali. Con una vittoria da due punti playoff certi se Pineto perde e Fano non vince prima del tiebreak. Con una sconfitta in cinque set, playoff comunque matematici in caso di sconfitta piena di Pineto e sconfitta, con qualsiasi punteggio, di Fano. E se anche la certezza non dovesse arrivare tra oggi e domani, è comunque questione di attendere pochi giorni.