La società ha compiuto quindici anni. Festa Avis Pistoia. C’è lo sbarco in D

Festa di fine annata sportiva con regalo per il quindicesimo anniversario della società: la partecipazione al prossimo campionato maschile di serie D. L’Avis Volley Pistoia ha celebrato il termine della stagione sportiva con una grande e partecipatissima festa alla parrocchia di San Sebastiano, a Bottegone. Un mare di maglie colorate ha invaso i campi da gioco allestiti all’aperto per l’occasione, coinvolgendo atleti, allenatori, dirigenti e genitori in una giornata di sport, allegria e condivisione. Dopo le partite, spazio alla premiazione di tutte le squadre, che hanno ricevuto un ricordo simbolico dell’annata sportiva appena conclusa.

La festa è poi proseguita con la cena conviviale e il taglio della torta con le 15 candeline. Quindici anni sono volati, tra sacrifici, impegno e tante soddisfazioni. Dopo le difficoltà del periodo pandemico, la società è tornata a crescere con forza: oggi conta quasi 200 tesserati, un settore promozionale in continua espansione, uno staff tecnico qualificato e appassionato e decine di dirigenti volontari che lavorano con entusiasmo ogni giorno. E non finisce qui: il regalo di compleanno più bello è stato l’acquisizione della serie D. Una splendida notizia per festeggiare con ancora più gioia la conclusione della stagione 2024-2025 e l’inizio della nuova.

Un progetto ambizioso che permetterà alla società di lanciare una squadra maschile nella categoria dalla prossima stagione, offrendo ai giovani atleti un’ulteriore opportunità di crescita in un campionato competitivo. Il futuro è ancora tutto da scrivere, ma una cosa è certa: il bello deve ancora venire. "Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della festa: dirigenti, allenatori, volontari e partner della serata", le parole all’unisono dei responsabili-Avis Volley.

Gianluca Barni