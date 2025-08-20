La storia. Sarà il grande ritorno degli azzurri al Tempio. La Nazionale maschile qui manca dal 2018

Mentre la pallavolo modenese inizia a lavorare per una ennesima nuova stagione di rilancio, un comunicato della FederVolley genera nuovo entusiasmo tra tifosi ed addetti ai lavori: il PalaPanini, da sempre considerato il Tempio del volley italiano, ospiterà le partite di un girone degli Europei maschili (nella foto il ct De Giorgi) del prossimo anno, una novità assoluta per il pur blasonatissimo palasport cittadino.

Novità. È la sesta volta che gli Europei maschili, o una parte di essi come in questo caso visto che si giocherà anche in Bulgaria, Finlandia e Romania, si giocano in Italia, e mai in passato Modena era stata teatro della manifestazione: a livello di Nazionale, a Modena si è giocato un girone del Mondiale maschile del 2010, e quattro anni dopo del Mondiale femminile, ma in entrambi i casi nel girone modenese non c’era l’Italia, che a livello maschile manca da Modena dal 26 giugno del 2018, quando perse 0-3 con gli Usa nella Pool della Volley Nations League. A livello femminile invece, le azzurre di Velasco hanno disputato lo scorso maggio al PalaPanini l’Aia Aequilibrium Cup.

Partite. Sono centottantatre le partite internazionali che si sono giocate al PalaPanini nei suoi quarant’anni di vita, dall’inaugurazione del 1985, e di esse solo quarantuno sono state giocate da squadre nazionali: di queste, solo diciassette hanno riguardato la squadra azzurra, tredici volte a livello maschile, con esordio negativo contro la Serbia in World League il 27 giugno del 2004, ed un bilancio di otto vittorie e cinque sconfitte, ma mai al tie break.

Avversarie. Sono undici in tutto, su diciassette gare, le Nazionali affrontate dall’Italia al PalaPanini, e quella più incontrata è la Serbia maschile, con un bilancio di due vittorie ed una sconfitta nei tre precedenti. Tre sfide anche per la Germania, ma con due sconfitte a livello femminile, a fronte di un unico precedente vittorioso tra i maschi: due precedenti anche con l’Olanda, una sfida per settore, e con la Francia, sempre però maschile. Nel palmares figurano anche una sfida con le altre grandi del volley mondiale, Cuba, Russia, Turchia e Stati Uniti.

Nazionali. Restando sempre in ambito delle Nazionali, a parte l’Italia, spetta alla Russia il secondo posto nella graduatoria delle presene al PalaPanini, con ben dieci gettoni, otto a livello maschile e solo due presenze tra le ragazze: sul podio anche Turchia ed Usa con sette partite giocate a Modena, ma se la nazionale a stelle e strisce ha giocato due volte con le ragazze, e cinque con i maschi, la rappresentativa ’ottomana’ ha sempre e solo giocato con le ragazze.

Club. Al PalaPanini però, si sono disputate anche 142 partite internazionali di club, di tutte le competizioni europee, e ben sei finali continentali, da quelle di Coppa Campioni maschile del 1990/91, a quelle di Cev Cup maschile della stagione 2022/23, in generale però, con poca fortuna, visto che le squadre modenesi Panini e Volley Modena, in casa hanno rispettivamente vinto solo la Cev Cup maschile della stagione 2003/04, e la Coppa delle Coppa Femminile 1995/96.

Riccardo Cavazzoni