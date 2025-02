La terza forza del campionato per la Megabox. Le "baby" tigri oggi contro il Soliera

Serie B2. Nel femminile, torna a giocare in casa la Megabox affrontando nella palestra di Montelabbate oggi alle 17.30 la Hydroplants Soliera nella prima giornata del girone di ritorno. Le ragazze di Matteo Costanzi si misureranno contro un’avversaria tra le più titolate del campionato, terza in classifica a 5 punti dalla vetta, con 10 vittorie e solo 3 sconfitte. Per le giovanissime tigri l’opportunità di misurare i propri progressi in un test di alto livello. La Battistelli Blu volley Pesaro gioca in casa per la prima di ritorno. L’appuntamento è per questa sera alle 20 al PalaMegabox contro San Marino.

Dopo un periodo di alti e bassi le pesaresi tornano in campo per la prima di ritorno con San Martino, le ragazze blu volley hanno intrapreso un fitto programma di allenamenti in questa sosta per riorganizzarsi fisicamente e mentalmente. Partita importante per la classifica per le pesaresi che vogliono ricominciare nel migliore dei modi cercando di fare punti tra le mure amiche. Nelle ultime partite casalinghe la Blu Volley, targata Battistelli, ha lottato trovando anche punti importanti.

Serie B. Nel maschile, la Battistellli Compressori Polbottega dopo la pausa dal campionato per disputare la Coppa di serie B, oggi pomeriggio alle 17 alla Palestra di Morciola ospita la formazione romagnola della Sab Group di Savignano.

La pausa è stata utile per valutare molti aspetti: "Abbiamo recuperato gli acciacchi fisici – interviene la vice di Marco Romani, Alice Bellazzecca – ed abbiamo lavorato per crescere anche dal punto di vista emotivo. Le pause di campionato sono sempre utili e gli allenamenti portati avanti sono stati importanti anche per collaudare delle novità e perfezionare i meccanismi di squadra". I tecnici e gli atleti sono consapevoli del valore degli ospiti, ma è il campo che darà il suo responso: "Noi proviamo a dare il tutto per tutto – conclude Bellazzecca –, dobbiamo mettere sul campo tutte le carte a disposizione perché siamo consapevoli che questo campionato è alla nostra portata". La crescita della squadra è ancora in corso nonostante classifica e morale non siano al massimo per cui si lavora per rimanere in gioco fino alla fine.

b. t.