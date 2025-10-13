La Timenet parte alla grande con un secco 0-3

FLORENZO FIRENZE0TIMENET3

FLORENZO FIRENZE: Ndriollari, Bartali, Zatini, Bianchini, Forte, Giova, Franci, Mezzedimi, Matassini, Lodovici, Arnetoli, Pettinari, Meucci, Adorni. All. Caini.

TIMENET EMPOLI PALLAVOLO: Giraldi, Buggiani, Bernvenuti, Sacchetti, Messina, Lucchesi, Donati, Lari, Mancuso, Mazzini, Salvestrini, Tellini (L1), Caggiano (L2). All. Marco Dani.

Arbitri: Calandra e Crovetti di Pisa.Parziali: 21-25; 22-25; 21-25.

FIRENZE - Magnifica prestazione della Timenet Empoli che all’esordio nel campionato è andata a vincere autorevolmente a Firenze con un secco 0-3 contro un’avversaria indicata alla vigilia fra le migliori squadre del girone. Il primo set ha visto le due squadre lottare per superarsi ma nelle battute finali le giallonere si sono imposte in un momento cruciale per 21-25. Il secondo set ha avuto lo stesso andamento del primo con le empolesi che hanno mantenuto il ritmo iniziale per tutta la partita fino a chiudere, contenendo la reazione delle locali, col risultato di 22-25. Anche il terzo set è stato molto combattuto con lo stupore del pubblico di casa che non si aspettava una squadra ospite così agguerrita; altra lotta fino alle fasi finali dove la Timenet ha avuto gli scatti migliori per imporsi 21-25 insediandosi così nella momentanea cima della classifica.