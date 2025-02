La Valsa Group è un enigma. Dopo Padova ancora di più

Se ci sono due partite che spiegano benissimo, meglio di qualsiasi altra parola o nostro articolo, che cosa sia stata e sia ancora questa stagione 2024/2025 di Modena Volley, il 3-1 sulla Lube e il 2-3 subito a Padova sono una sorta di bignami imprescindibile per capire (ammesso che sia possibile) una squadra totalmente incostante durante tutto l’arco i quattro mesi.

Una squadra che era apparsa lucida, scintillante, grintosa, concentrata nella maniera più alta possibile domenica 9 febbraio al cospetto del club che aveva appena conquistato la Coppa Italia e che invece ha mostrato il suo lato sbaglione, inconcludente, a volte persino arrendevole due giorni fa a Padova, lasciando strada a una compagine inferiore per individualità e gioco ma molto più attaccata alla partita, e che avrebbe onestamente meritato l’intera posta in palio. L’enigma di Modena Volley probabilmente rimarrà irrisolto fino alla fine della stagione e ha la sua cartina di tornasole nella più completa imprevedibilità del rendimento al servizio. Certo, ha ragione Alberto Giuliani. "Contro le squadre pari o sotto di noi in classifica giochiamo molto peggio che con le ‘big’" aveva tuonato il tecnico marchigiano appena caduta l’ultima palla del match domenica. I numeri gli danno pienamente ragione: con le squadre che le sono pari o sotto in classifica (Cisterna, Grottazzolina, Padova, Taranto e il fanalino di coda Monza) i gialloblù hanno ottenuto 6 punti su 6 disponibili solo coi brianzoli. Per il resto due sconfitte al tie-break con Cisterna, una vittoria e una sconfitta da 3 con Grottazzolina, un 3-1 e un 2-3 con Padova, il 3-2 su Taranto. Dei 27 punti a disposizione contro le cosiddette ‘piccole’, Modena ne ha portati a casa soltanto 17, perdendone per strada ben 10. Certo, è il grosso del bottino stagionale (con le sei squadre davanti sono arrivati 2 punti con Verona, 3 con la Lube, 1 con Piacenza), ma dice molto di quanto la Valsa Group, in fin dei conti, valga la posizione che occupa.

I playoff (non ancora matematici ma di fatto sicuri visto il calendario di Modena e quelli concomitanti di Padova e Grottazzolina) saranno contro Trento o contro Perugia, dipenderà da come si giocheranno il primo posto le due corazzate là davanti, e chi tra Cisterna e Modena finirà al settimo posto. Con le prime due della classe al completo, però, poco cambierà nell’impostazione di una post season che dovrà essere all’insegna del braccio sciolto e del coraggio. Quello che non era mancato contro la Lube e che invece è mancato a Padova e in buona parte dell’annata. Riuscirà a ritrovarsi, Modena Volley, magari sospinta anche dal vento nuovo che sembra soffiare in società?