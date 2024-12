La Valsa sfida il fanalino. Grottazzolina è in ripresa

Servono i tre punti, lo sa bene Alberto Giuliani e lo sa bene la squadra, impegnata stasera nella trasferta di Grottazzolina, ottava contro ultima della classe che finora ha vinto una sola partita. L’ultima. Il particolare da temere è proprio questo, con la formazione allenata da Ortenzi capace di espugnare il campo dell’altra pericolante, Monza, venerdì scorso, salendo a quota 5 punti in graduatoria e rilanciandosi in ottica salvezza.

Una giornata che, al contrario della scorsa, si giocherà tutta e che vedrà il suo epilogo, proprio come domenica scorsa, con la sfida di Modena. In che condizioni è, la squadra di Giuliani? Sicuramente la sfida a Piacenza di domenica scorsa ha rappresentato un passo avanti rispetto alla conclusione del girone di andata, ma il paziente non è ancora del tutto guarito, se vogliamo usare una metafora medica. Soprattutto ancora non si è sciolto il nodo che riguarda gli schiacciatori, dato che domenica scorsa hanno concluso la partita Davyskiba e Gutierrez, i due bocciati senza appello della sfida contro Milano. Forse il tecnico di San Severino Marche partirà proprio da loro due, mentre sussistono pochi dubbi sul resto della formazione, con De Cecco e Buchegger in diagonale principale, Sanguinetti e Anzani al centro e Federici libero, con Stankovic in agguato e Rinaldi e Massari, gioco forza, sempre pronti.

Come giocherà invece Grottazzolina? Nell’ultima partita alla diagonale principale che non è mai cambiata in stagione, quella composta da Zhukouski e Petkovic, il bomber della squadra, con Tatarov schiacciatore vicino e il redivivo Fedrizzi schiacciatore lontano, Demyanenko al centro assieme a Comparoni (per adesso confinato alla panchina Mattei) e l’ex Lube Marchisio come libero. Su cosa si giocherà la partita? Pare evidente che se Modena riuscirà a tenere un livello alto di ricezione non dovrebbe esserci storia, anche per la non eccelsa vena di muro dei centrali di Grottazzolina e della Yuasa in generale, anche se Comparoni ultimamente sta alzando le statistiche. La Valsa Group dovrà essere ordinata, ma soprattutto convinta dei propri mezzi e capace di cogliere un risultato pieno decisivo in vista delle sfide proibitive contro Perugia e Trento.

Gli altri match di giornata? Si sono giocate ieri Piacenza-Monza e Cisterna-Verona, mentre oggi il resto della giornata comprende Taranto-Trento alle 17 in diretta su Dazn, Lube-Milano e Perugia-Padova alle 18 in diretta Rai Sport la prima e Dazn la seconda e appunto a chiudere Grottazzolina-Modena alle 19 che sarà arbitrata dai fischietti Carcione e Zavater e che si potrà vedere in diretta streaming su Volleyballworld.tv.