La Valsa torna al PalaPanini. Obiettivo primo successo

È il giorno della riscossa per una Valsa Group che si è leccata le ferite di Milano senza fare drammi e oggi è pronta a rimettere piede nel suo catino prediletto, quel PalaPanini chiuso alle partite ufficiali dal 10 maggio, cinque mesi e mezzo, assolutamente troppo tempo.

I gialloblù di coach Giuliani ospitano la Vero Volley Monza che all’esordio ha perso 3-1 contro i campioni d’Europa di Perugia, una formazione, quella brianzola, sicuramente non tra le prime della classe ma da non sottovalutare. "In realtà non c’è nessuno che puoi sottovalutare" le sagge parole di capitan Anzani alla vigilia, ma innanzitutto i gialloblù dovranno tenere alta l’attenzione e la tensione nel proprio campo, per un match già di importanza molto stringente visto che i due match successivi saranno la trasferta di Piacenza e la sfida casalinga a Perugia.

Per raccogliere la prima vittoria stagionale, Modena dovrà essere più cinica nei momenti cruciali dei set e, ça va sans dire, sbagliare meno battute, soprattutto quando il punteggio suggerisce di non farlo: in questo senso il finale del quarto set di domenica è stato emblematico, e se Tizi-Oualou e soci avessere sbagliato un paio di servizi in meno forse saremmo qui a parlare di un altro risultato. Poco male, non c’è da rimpiangere ma solo da imparare rispetto a esperienze come quelle dell’Allianz Cloud. Giuliani dovrebbe riproporre il sestetto che ha iniziato anche alla prima di campionato, con l’unico dubbio che potrebbe riguardare l’eventuale innesto di Anzani al posto di uno dei due centrali titolati: Tizi-Oualou e Buchegger sulla diagonale principale quindi, con Davyskiba e Porro alle ali, Mati e Sanguinetti al centro e Perry libero. Monza dal canto suo ha dato filo da torcere a Perugia all’esordio (martedì sera) e dovrebbe presentarsi con Zimmermann al palleggio e l’ungherese Padar come opposto, Marttila e Atanasaov di banda, Beretta e Mosca al centro con Scanferla libero col martello Velichkov come primo cambio di livello. Inizio del match alle ore 19, al PalaPanini saranno 2.100 gli abbonati e bisognerà capire come sia andata la prevendita, arbitri dell’incontro Zavater e Verrascina con diretta su Dazn e su Volleyballworld.tv.

Le altre partite di una giornata che si gioca tutta oggi: Trento-Padova alle ore 16 (diretta su Dazn), Cuneo-Cisterna e Piacenza Milano (diretta su Dazn) alle 18, Grottazzolina-Verona sempre alle 18 con diretta Rai Sport e infine il big match Perugia-Civitanova alle 19:30 in diretta su Rai Play.