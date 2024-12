La visita. Gli atleti arrivano all’It Montani per parlare dei valori dello sport

I valori dello sport sono stati al centro dell’incontro che gli studenti delle prime e seconde classi dell’It Montani di Fermo hanno avuto con gli atleti della Yuasa. Gli onori di casa sono stati fatti dalla dirigente Stefania Scatasta che ha sottolineato come "la testimonianza diretta dei protagonisti è uno stimolo importante perché attraverso lo sport professionistico i veri valori hanno una velocità di condivisione ancora più grande". Risvolti anche social con la collaborazione tra Yuasa e Soroptimist per la Giornata mondiale per l’eliminazione delle violenze alle donne, ricordato dalla docente Alessandra Malaspina. Proiettato il docufilm di Giovanni Panozzo che ha posto l’accento sulla storia del sodalizio grottese: "Il cammino della stagione 2023-24 che ci ha portati in Superlega mi auguro lasci una traccia indelebile nel nostro territorio. Quindici anni fa, quando abbiamo fondato la M&G Scuola Pallavolo avevamo un obiettivo: fare qualcosa di importante per tutti, specie per i giovani, creare un forte legame nel territorio. In pochi mesi siamo passati dai trionfi per aver vinto la A2 al momento difficile della Superlega. Non abbiamo ancora vinto una partita, ma non ci siamo snaturati e diamo massima attenzione a tutte le componenti che riteniamo importanti, dai giovani al sociale". Poi Mattei che ha raccontrato i sacrifici fatti per lo sport. "A 15 anni lasciai Aprilia e mi trasferii a Roma per inseguire il sogno del volley. Frequentavo l’Istituto professionale ed era obbligatorio avere la media del 7 per continuare a fare sport. Questo mi ha insegnato a dare sempre il meglio, sempre". Marchiani, da sette stagioni a Grotta, ricorda gli inizi: "Ero il più piccolo e mingherlino, però ho trovato sempre società che hanno creduto di me". Fedrizzi vanta trofei e anche 14 gare in nazionale ha puntato sul sociale: "Giocare per il più piccolo paese della Superlega, Grottazzolina, ti fa sentire la responsabilità verso il mondo che ti circonda". Zhukouski, che ha giocato in mezza Europa, ha sottolineato il "grande senso di famiglia che si respira nel Fermano, nonostante il momento non facile".