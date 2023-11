La Vtb si gioca il futuro: la salvezza è nelle mani del duo Neriotti-Fiore

I numeri confermano il momento della Fcr Edil Bologna, che vincendo 3-0 in casa di Altafratte e strappando un punto in casa di Albese, dimostrando di avere tutte le carte in regola per salvarsi: passando dalla poule retrocessione, ammesso e non concesso che le rossoblù non riescano nell’impresa di farlo al termine della stagione regolare, centrando il quinto posto, distante 5 punti. Ma la Vtb deve incontrare Pescara, fanalino di coda (domenica a Budrio) e Soverato, terzultima e ospiterà al PalaDozza Talmassons il 26 novembre.

La rimonta è possibile, a patto di mantenere i parametri di crescita dimostrati nelle ultime settimane, dove il muro e la battuta hanno fatto la differenza. Vedere per credere le classifiche di rendimento: la centrale Camilla Neriotti, con 15 muri punto, è tredicesima, a un muro di distanza dall’ingresso nella top ten. E l’opposta e capitana Emanuela Fiore è nella top five al servizio, con 9 ace. E’ partita da questi fondamentali la rinascita della Vtb.

