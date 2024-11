La Yuasa si lecca le ferite. "Contro la Lube un ko ma lo spirito è giusto»

Un po’ di amarezza per il risultato del derby con la Lube in casa Yuasa Battery: nel primo e nel terzo set qualcosa di diverso poteva avvenire considerando nel complesso una prova comunque di carattere per i ragazzi di coach Ortenzi che ha così analizzato il derby disputato davanti a 2187 spettatori, record stagionale casalingo per la Yuasa nonostante si sia giocato di mercoledì. "Con i ragazzi ci eravamo parlati e devo dire che abbiamo fatto la gara che ci eravamo detti di fare. Abbiamo messo in campo grande aggressività, grande voglia di rimanere attaccati alla gara nonostante l’assenza di Oleg Antonov (guai muscolare per lui, ndr) per noi estremamente importante. Siamo stati sempre dentro la partita nel modo giusto. Ma per questo livello abbiamo fatto qualche errore di troppo in attacco e qualche ingenuità nei momenti chiave. Il terzo set parla da sé ; se togliamo due errori in attacco e l’ace preso con quella battuta che andava molto fuori valso il 22-23 c’era equilibrio. Significa che ce la possiamo giocare".

Ma di tempo per sperare ce n’è veramente poco perché oggi è di nuovo vigilia di campionato: domani alle 18 la Yuasa sarà chiamata in trasferta ad affrontare Piacenza, match molto complicato contro una delle big del campionato. "Noi ci siamo fatti una promessa, con la società, il gruppo e tutto lo staff. Un patto. Riuscire tutti ad essere bravi ad affrontare ogni gara con questo spirito. Se la squadra farà un girone di ritorno con questo spirito qui, cercando di tirare sempre fuori qualcosa di buono, potremmo andare a prendere punti dappertutto e poi staremo a vedere cosa succederà". Sempre nel post Lube sono arrivate le parole di Tsimafei Zhukouski, regista della Yuasa che ha analizzato non solo la sfida appena finita ma anche l’immediato futuro. "E’ tutta la stagione che diciamo che ci manca qualcosa ed è vero. Contro la Lube abbiamo lasciato il cuore in campo, abbiamo dato veramente tutto. Peccato per il risultato finale. Dobbiamo andare avanti e cercare punti nelle prossime partite e sono tante. Proviamo a salvarci, serve non perdere la testa e non mollare mai. Lavoriamo in palestra per portare via qualcosa dalle prossime partite, partendo sabato da Piacenza".

Roberto Cruciani