L’addio. Il tecnico Graziosi ha scelto Taranto: "Progetto solido»

Poche ore prima che Menchini rilasciasse l’intervista ai canali ufficali del club aveva parlato anche l’ormai ex tecnico Gianluca Graziosi (nella foto), ufficiale da ieri a Taranto. "Ho accettato con grande convinzione la proposta della Gioiella Prisma Taranto per tre motivi precisi – dice il coach che in due occasioni ha guidato la Emma Villas per un totale di tre stagioni - la serietà e la solidità del progetto tecnico, che punta chiaramente al ritorno in Superlega; la curiosità e il desiderio di conoscere una realtà appassionata come Taranto e la Puglia, che ha fame di volley e gode di grande cultura sportiva; e infine il calore della tifoseria tarantina, che so essere tra le più genuine e coinvolgenti del panorama nazionale. Infatti per la mia indole, adoro stare quotidianamente insieme alla gente e vivere insieme ai tifosi tutte le emozioni ed entusiasmo del campionato. Sono convinto che per costruire qualcosa di importante servano tre ingredienti: lavoro, lavoro e ancora lavoro".