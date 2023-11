Lagumdzija mattatore di giornata con 25 punti realizzati

La Lega ha rettificato la durata del match dell’Eurosuole Forum, indicandola in 150 minuti tondi tondi. Ovviamente la gara più lunga del settima turno di campionato. Proprio i campioni d’Italia di Trento, prossimi rivali, hanno impiegato meno di tutti per vincere, appena 72’ contro Catania. I 25 punti realizzati da Lagumdzija sono stati il massimo nel weekend e lo hanno confermato in vetta alla classifica per puntiset. Ancora di Trento le percentuali più alte nel 3-0 contro Catania, sia nel gioco offensivo (55%) che in ricezione (56%). Modena ha sparato ben 13 ace a Cisterna, servizi che hanno favorito il blitz 1-3 e Davyskiba che ne ha fatti 5 (top del turno) è secondo per aceset dietro Maar e davanti all’ex biancorosso Garcia. Primo della Lube è Lagumdzija settimo. A muro Perugia è stata la migliore con 11 block nello 0-3 a Verona, guidata dai 5 di Flavio. Il centrale brasiliano è secondo nella specialità per set, capeggiata Nedeljkovic e migliore della Lube è pure qui Lagumdzija, ottavo.

an. sc.