L’altra sfida. Grottazzolina c’è. Netta affermazione contro Ravenna

Gara 2 è in programma domenica alle 19, a Porto Viro. Nell’altra gara 1 di semifinale Grottazzolina, testa di serie numero uno, ha sfruttato il fattore campo imponendosi per 3-1 su Ravenna in un’ora e quarantasei minuti. Dopo la partenza sprint degli ospiti, vittoriosi nel primo set con il punteggio di 25-18, i marchigiani, già dominatori della regular season conclusa con un bilancio di ventuno vittorie e cinque sconfitte, hanno imposto il proprio ritmo alla gara aggiudicandosi di un’incollatura la seconda frazione (25-23), quindi la combattuta terza (25-21) e hanno dominato la quarta, andando subito in fuga (9-3) per poi chiudere senza particolari affanni con un netto 25-14, impedendo agli avversari ogni tentativo di rientrare in partita. Nielsen, con 25 punti, top scorer di serata; per Ravenna 22 di Bovolenta. Domenica, a campi invertiti, il secondo atto di questa sfida.