L’Ama sfida Sassuolo. Vigili affamati di punti

Campionati di volley che hanno archiviato il giro di boa, con le reggiane che si stanno comportando discretamente, a partire dalla Serie B nazionale.

SERIE B. L’Ama San Martino (30) gioca oggi alle 17 alla Bombonera un derby piuttosto complicato contro la Kerakoll Sassuolo (31). Lo stesso discorso vale per i Vigili del Fuoco Marconi (11) impegnati a Cecina (16) alle 21: per ambire alla salvezza occorre trovare punti pesanti in trasferta.

SERIE B1. Derby di classifica similare anche per la Tirabassi & Vezzali (19) che alle 18 gioca in casa dell’Anderlini Modena (20). Da non sottovalutare, invece, l’impegno per la Giusto Spirito Rubierese (22) che domani alle 18,30 ospita la Cavallini Pisa (12).

SERIE B2. Tutte in casa le tre reggiane: inizia l’Arbor Interclays (26) alle 19 alla Moro contro una Potenza Picena (17) che può essere superata. Così anche per la Fos Cvr (32) di Augusto Sazzi che alle 20,30 ospita a Rivalta il Massavolley (16); sicuramente più complicata la partita dell’Ama San Martino (9), in casa alle 21 contro Filottrano (25).

SERIE C. Tutte in campo le squadre maschili, con il solo MoRe Volley (26) in casa, peraltro a Modena, contro Bastiglia (31); l’Ama San Martino (29) è in trasferta a Piacenza alle 21 contro la Bluenergy (9), mentre Fabbrico (14) alle 18,30 cerca punti importanti sul parquet di Formigine (15).

Tra le ragazze, programma dimezzato dagli anticipi, con squadre favorite classifica alla mano. Si gioca Saturno Guastalla (30)-Noceto (8) alle 18,30 e Rubierese (5)-San Polo Torrile (19) dalle 21.

SERIE D. Nel girone A, tra i maschi si è giocata Naytes Vaneton-Energy Parma u17, con facile successo per i ragazzi di Alberto Mariani e gara finita sul 3 a 0 (23, 17, 21).

Oggi due belle partite, con San Nicolò a Trebbia che alle 19 ospita l’Everton, entrambe seconde a 34 punti; molto impegnativa alle 18 la trasferta di Pieve (28) in casa della capolista Busseto (37).

Nel girone B alle 20 a Boretto c’è il derby reggiano della Bassa tra San Marco Matrix (10) e la B.R.V. (29) con gli ospiti favoriti. Tra le ragazze, nel girone A si gioca solo Pol. Coop Parma (19)-L’Arena (27), prima battuta alle 17,30; nel girone B, l’anticipo tra Castelnuovo Rangone e la Fortlan Dibi ha visto prevalere le modenesi per 3 a 1 (25-22 25-17 15-25 25-18).

Oggi si giocano tre partite: alle 19,30 a Moglia la capolista Renusi Campagnola-Moglia (33) di Riccardo Ruina affronta la Moma Anderlini Modena (25); alle 20, la Virtus Casalgrande (8) di coach Gian Paolo Guidetti attende Frignano (13) in chiave salvezza; alle 20,30 alla Rinaldini, derby reggiano tra Everton 819 e ama San Martino (18).

Claudio Lavaggi