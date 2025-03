L’Ama suda, ma ce la fa. Il Cus stronca i Vigili

SERIE B. Suda sette camicie, l’Ama San Martino, ma alla fine prevale sul Cecina 3 a 2 (23-25 23-25 25-14 25-11 15-4) dopo due ore di gioco. Per l’Ama di Levoni, in rimonta dallo 0 a 2, 21 punti di Ghilotti, 19 Cassandra, 12 Ghelfi.

Era missione impossibile per i Vigili del Fuoco a Genova contro il Cus, con i locali vittoriosi per 3 a 0 (14, 20, 20): 10 i punti di Magnani. L’Ama ora è ottava a 39 punti, Vigili del Fuoco terzultimi a 15.

SERIE B1. Sconfitte di misura per le due reggiane che cedono solo al tie-break, contro squadre meglio posizionate in classifica: Tirabassi & Vezzali-Valdarno 2-3 (24-26 28-26 19-25 25-19 13-15), Volley Modena-Giusto Spirito Rubierese 3-2 (25-15 18-25 25-21 23-25 15-10). Sesta Campagnola a 32, nona Rubiera a 27.

SERIE B2. Molto bene la Fos Cvr (15 punti di Migliore, 13 Brunfranco e 12 Odorici) che supera 3 a 0 (17, 20, 15) il Progresso Bologna con una prova di forza, ribattuta però dalla capolista San Damaso che s’impone a sua volta 3 a 0 (24, 19, 21) alla Bombonera di San Martino contro l’Ama.

Anche l’Arbor Interclays gioca un’ottima gara e regola il Cervia 3 a 0 (20, 17, 18). Cvr secondo con 50 punti a -3 da San Damaso, Arbor 5ª a 44 e rush finale tutto da seguire.

SERIE C. Tra i maschi, l’Ama aveva giocato in anticipo vincendo 3 a 0 a Sala Bolognese, pronostici rispettati in Inzani Parma-Mo.Re Volley 2-3 (14-25 23-25 29-27 25-22 13-159 e Fabbrico-Soliera 1-3 (20-25 25-19 19-25 23-25).

Mo.Re Volley e Ama, terze appaiate.

Tra le ragazze, Cus Parma-Saturno Guastalla 3-1 (26-24 25-21 23-25 25-21), Rubierese-Circolo Minerva Parma 0-3 (21, 14, 20), Poliespanse Nutristar Correggio-Emmezeta Pc 3-0 (11, 14, 24), Everton-Volley Modena 3-1 (28-26 21-25 25-19 25-20).

Correggio quarta, Guastalla quinta.

SERIE D. Tra i maschi, girone A, Busseto-Volley Scandiano 3-1 (25-19 25-21 17-25 26-24), Everton-Pallavolo Parma 3-1 (18-25 25-10 25-19 25-23); Everton prima con Busseto.

Nel girone B, Soliera-San Marco Matrix 3-0 (21, 12, 16), Maritain Modena-Bassa Reggiana Volley 3-0 (20, 23, 18); nel girone C, Mo.Re Volley-San Marino 3-2 (25-18 25-18 23-25 12-25 15-12).

Tra le ragazze, girone A: Libertas San Paolo Pc-Vaneton Limpia Mentani 3-2 (26-24 18-25 17-25 25-21 15-12), Jovi-L’Arena 3-2 (29-27 18-25 25-20 18-25 15-13); l’Arena è seconda in classifica.

Nel girone B, Maranello-Renusi Moglia Campagnola 0-3 (23, 19, 18), Castelnuovo Rangone-Everton 3-0 (13, 22, 19), Virtus Casalgrande-Ama San Martino 1-3 (21-25 18-25 25-15 19-25). Renusi seconda, Ama terza.

Claudio Lavaggi