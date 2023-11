L’annuncio. Anche Sabbi si allena al PalaPanini

Dopo l’arrivo di Nicola Pesaresi ad arricchire gli allenamenti in veste di libero, da ieri si è aggiunto alla rosa a disposizione di coach Petrella nella preparazione delle partite anche una vecchia conoscenza del volley sotto la Ghirlandina, ovvero l’opposto Giulio Sabbi che già era stato in rosa nella martoriata stagione 20172018, nella quale aveva avuto anche non pochi problemi fisici. Sabbi è fuoriuscito dal campionato bulgaro, dove era andato a giocare assieme a Michele Baranowicz che è la novità dell’ultima ora nella rosa dei prossimi avversari di Modena, ovvero Cisterna Volley. Proprio contro Modena il fuoriclasse ex azzurro (ed ex Modena nella stagione 20122013) farà il suo nuovo debutto con l’ultimo club nel quale aveva giocato in Italia. Un ritorno dopo pochi mesi per un regista che ha sempre saputo fare la differenza ovunque abbia giocato. Per Modena invece sia Pesaresi sia Sabbi sono per ora soltanto delle pedine da allenamento: nessuno dei due è infatti stato tesserato.

a.t.