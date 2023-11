L’annuncio. Ingegneria Emiliana, nuova partnership

Modena ha presentato la nuova partnership con Ingegneria Emiliana. "Stiamo investendo su un progetto – ha spiegato Rocco Maggi, Ceo dell’azienda – di una partnership con quella che per noi è la società sportiva per eccellenza del panorama modenese. Modena Volley ha un palmares unico e incarna i valori che per noi contraddistinguono il territorio, ovvero passione, sacrificio, lavoro e soprattutto tanta voglia di raggiungere i propri obiettivi. Ingegneria Emiliana opera nel settore delle costruzioni, siamo una società con dieci anni di storia alle spalle e fatta di persone giovani. Il nostro obiettivo è quello di costruire opere in equilibrio con l’ambiente e con le persone che lo devono vivere, puntiamo al concetto di beneficio comune per creare valore per tutta la comunità ed ecco perché siamo diventati società benefit all’inizio di quest’anno".