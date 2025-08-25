L’annuncio. Petri, Alfatti e Sergi: ecco il nuovo staff di fisioterapisti

L’Emma Villas Codyeco Lupi Siena ha ufficializzato anche lo staff fisioterapico, che è già al lavoro con la squadra in questa fase di preparazione alla nuova stagione. Lo staff è composto da tre professionisti di assoluta eccellenza, già conosciuti e stimati nei rispettivi ambienti di Siena e Santa Croce sull’Arno: (da sinistra a destra) Antonella Petri, Francesco Alfatti e Enrico Sergi.

Per Francesco Alfatti sarà la tredicesima stagione di collaborazione con Emma Villas. "Sono contento di proseguire questa avventura – sono le sue parole – e credo che la joint venture realizzata tra Siena e Santa Croce sull’Arno possa offrire opportunità interessanti e di crescita, con una visione per il futuro e con l’idea di rappresentare la Toscana. La squadra – prosegue Alfatti – è un buon mix tra giocatori esperti e altri elementi più giovani. Sarà la mia tredicesima stagione con questa realtà, per quanto mi riguarda c’è un legame affettivo che va oltre l’aspetto lavorativo". Alfatti è adesso impegnato con la Nazionale italiana, con cui ha già vinto i Mondiali, un oro e un argento agli Europei e con la quale prenderà parte ai Mondiali nelle Filippine.

Enrico Sergi, invece, lavora invece da anni con la prima squadra dei Lupi Pallavolo. "Sono molto contento e felice di iniziare questa nuova stagione – dichiara –un’annata che si annuncia molto stimolante anche da un punto di vista professionale e di prospettiva, sia per quanto riguarda il futuro di queste due realtà e della pallavolo toscana, sia per la possibilità di lavorare con giocatori di alto livello. Credo che la squadra sia molto competitiva, giovane ma formata da ragazzi di belle speranze e ottime capacità. Il gruppo sembra già unito come se giocasse insieme da tempo, e avverto la stessa sensazione, molto positiva, a livello di staff".

Per Antonella Petri sarà la sesta stagione con il club toscano. "Ho vissuto molti bei momenti in questa società e ho provato mille emozioni – sono le sue dichiarazioni. – Se mi guardo indietro ho ricordi indelebili, come le esperienze in Superlega, e la consapevolezza della possibilità di lavorare con atleti del massimo livello. Questo è un ambiente professionale e pieno di stimoli. È quindi un piacere poter continuare a collaborare con questa realtà".