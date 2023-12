L’annuncio. Rinnovata la collaborazione con lo sponsor Prodomo. Sono sette anni insieme

Al settimo anno di collaborazione, Prodomo si torna a presentare tra gli sponsor più importanti di Modena Volley, e lo ha fatto ieri mattina nella consueta conferenza stampa di presentazione, accompagnata da Tommaso Rinaldi e dal direttore generale dei gialloblù Andrea Sartoretti: "Ci occupiamo di tutta la sicurezza nell’ambiente di lavoro, della formazione del personale su questo tema fondamentale, della gestione dei grandi eventi ospitati dal PalaPanini, non solo le partite – le parole di Paolo Lutti, amministratore delegato dell’azienda –. Sono stati a più riprese citati i valori che ci accomunano con la società di viale dello Sport, ed è vero che i valori del volley e delle attività sportive in generale sono abbinati ai valori delle aziende, soprattutto col nostro progetto che ha come focus quello di portare l’attenzione sull’etica della sicurezza, attraverso una formazione mirata in modo particolare, capillare ed esaustiva".

a.t.