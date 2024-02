L’anticipo di campionato. Powervolley, inizia il rush finale. All’Allianz Cloud arriva Catania

Passata la Del Monte Coppa Italia l’Allianz Milano ha solo un obiettivo e una competizione da disputare e in cui dare il massimo. Oggi, in uno di tre anticipi di Superlega, alle 18.30 i ragazzi di Roberto Piazza sfidano tra le mura amiche dell’Allianz Cloud la Farmitalia Catania. Sulla carta la sfida è più che abbordabile con i siciliani che sono ultimi in classifica, arenati a quota 5 punti, contro i 26 dei lombardi attualmente quinti. Proprio il piazzamento in classifica va difeso e migliorato a partire da questa partita, dato che alle spalle, a solo un punto di distanza, ci sono Verona e la Mint Vero Volley.

Ogni incontro di questo campionato può però essere aperto a ogni pronostico. Non a caso, nell’ultimo turno di Superlega, Catania è riuscita a portare al quinto set la Lube Civitanova. Milano cercherà di giocare al meglio in vista del rush finale: inclusa questa mancano sei partite al termine della regular season. Nel girone di ritorno è mancata forse un po’ di continuità a livello di risultati. I meneghini hanno raccolto due vittorie e tre sconfitte, più l’eliminazione dalla Coppa Cev e la sconfitta al quinto set in semifinale di Coppa Italia per mano di Perugia. L’Allianz dovrà stare attenta ai siciliani con Buchegger che all’andata ha messo non poco in difficoltà la difesa dei lombardi con ben 28 punti a tabellino.

A presentare il match proprio il siciliano del roster e nativo di Catania, il libero Damiano Catania. "Quella di oggi sarà una partita importante sia per noi che per loro, una squadra affamata di punti salvezza. Noi veniamo da un vero tour de force, due mesi con due partite a settimana. Per la prima volta ci siamo potuti allenare mettendo anche un po’ di energia dal punto di vista fisico, lavorando sugli aspetti che non hanno funzionato meglio nelle ultime uscite. Giochiamo in casa, non dobbiamo sottovalutare nessuno perché in SuperLega la classifica non sempre indica il valore di chi hai difronte. All’andata ci misero in seria difficoltà. Per noi ora è importante mantenere alta la concentrazione perché siamo alla volata finale della regular season che conduce ai playoff".

In campo non ci sarà poi capitan Matteo Piano, sottopostosi a una piccola operazione di routine. Intanto, mentre la squadra lavora in campo, la dirigenza si muove nel dietro le quinte. Dopo le prime voci di mercato, il Presidente Lucio Fusaro ha subito rinnovato il contratto all’allenatore Roberto Piazza. Altro bolle in pentola, ma ancora non si hanno conferme. Fusaro, proprio parlando del futuro ha spiegato come sia stato ingaggiato un secondo opposto, la cui identità non è stata svelata. Il nodo più importante, in realtà, riguarda Ishikawa e Loser. Il primo è nel mirino di Perugia ma l’Allianz starebbe provando a rilanciare l’offerta e trattenere il capitano del Giappone. L’altro nome sulla bocca di tutti è quella del centrale argentino Loser, in orbita trentina e umbra, ma che potrebbe avere mercato anche all’estero. Dovrebbe rimanere il regista Porro, perno del club.