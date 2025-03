L’aria di primavera fa bene alle nostre. Upc Sdh e Vp Canniccia in grande spolvero

VOLLEYSerie B. Dopo due settimane di riposo, riparte col piede giusto l’Upc Sdh che al PalaCamaiore travolge Firenze: dopo un’iniziale testa a testa nel primo set, i padroni di casa hanno vita facile nel conquistare i 3 punti (3-0: 26-24, 25-15, 25-11). La vetta resta a un punto, ma l’Upc Sdh ha il ’bonus’ di una partita in meno. Classifica: Lupi Santa Croce 41, Upc Sdh* 40, Sassuolo 40, Jumboffice* 36, Cus Genova 33, Ama San Martino 32, Trading La Spezia* 30, Invicta Grosseto 29, Toscanagarden 28, Cecina 22, Lupi Pontedera 21, Fiorano Modenese 19, Firenze 12, Scandiano* 12, Isomec Inzani 4.

Serie B1. Vittoria roboante del Vp Canniccia che per la prima volta in stagione s’impone in tre set sul parquet del fanalino di coda Crema. Superato lo scoglio del primo set, le seravezzine hanno portato a casa la vittoria con autorità e coraggio: 0-3 (28-30, 22-25, 21-25). Classifica: Ostiano 42, Modena 41, Garlasco 39, Ripalta Cremasca 33, Valdarno 32, Tirabassi&Vezzali 28, Rubiera 26, Moma Anderlini 23, Montesport 21, Vp Canniccia 21, San Giorgio 18, Sassuolo 14, Ambra Cavallini 12, Crema 7.

Serie C. Ha un’anima corsara l’Oasilido che nella 19ª giornata va a vincere anche a Casciavola: 1-3 (20-25, 15-25, 25-14, 25-27) e quinta vittoria esterna consecutiva per la squadra di Alessandro Francesconi. Classifica: Biemme Livorno 49, Porcari 47, Pescia 45, Lunigiana 33, Cascina* 32, Montebianco 32, Oasilido 30, Follonica* 28, Quarrata* 24, San Miniato 21, Aglianese 19, Casciavola* 18, Migliarino 18, Bottegone 15, Donoratico* 9.

Serie D (femminile). Doppio ko per le versiliesi: la Jenco cade in quattro set con la capolista Santa Croce (3-1: 25-16, 29-27, 18-25, 25-15), il Vp Volley perde a Calci (3-0: 25-19, 25-22, 27-25). Classifica: Lupi Santa Croce 48, Brulotto 40, Calci 40, Invicta 38, Sei Rose 37, Tomei Livorno 36, Capannoli 26, Jenco 24, Peccioli 24, Castelfranco 22, Ambra Cavallini 19, Robur Massa 13, Vp Volley 11, Consani Grosseto 0.

Serie D (maschile). Seconda vittoria di fila per l’Upc che nel fortino di casa stende Calci in tre set (3-0: 25-12, 25-17, 25-13). Classifica: San Miniato 42, Rosignano 37, Zona Mazzoni 35, Lupi Santa Croce 30, Borgo Rosso 25, Upc 25, Migliarino 22, Empoli 18, Dream Volley Pisa 14, Calci 12, Cecina 10, Libertas Ponte a Moriano 0.

*una partita in meno