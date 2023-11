L’Ariete alla prova Fossato. In dubbio capitan Nesi

Ospite umbro per l’Ariete. Domani alle 17.30 al palazzetto di San Paolo arriva il Fossato Volley e per il Pvp rappresenta la prima prova del nove nel suo nuovo ruolo da capolista del campionato femminile nazionale di serie B2. Fossato giunge a questa sfida dopo il match perso al quinto contro Pistoia e con quattro punti in graduatoria. Un bottino non male per una formazione ripescata come migliore retrocessa con i suoi 32 punti conquistati sul campo (perso lo spareggio con Grosseto) e che ha come obiettivo stagionale la salvezza. Attenzione alle attaccanti a disposizione di coach Pugnitopo e in particolare a Ciavattini e Cicogna, ex B1 con Perugia. L’Ariete, dal canto suo, arriva a questa sfida con il morale a mille. Un dato che però è inversamente proporzionale alle condizioni fisiche del gruppo. Nuti, oltre alla lungodegente Bertelli, ha in forte dubbio anche capitan Nesi, infortunata nel finale del primo set di Stia. La speranza di Nuti è che le sue ragazze sappiano far fronte anche a questa emergenza per alimentare un momento che, dal punto di vista dei risultati, è invece ottimo se non addirittura esaltante. La rosa dell’Ariete Ppv Pallavolo Prato: Fanelli, Nuti, Saletti, Piccini, Nesi, Mazzoni, Mennini, Lichota, Stiaffini, Cecchi, Conticini. All. Nuti.