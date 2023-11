L’Ariete riparte con Nesi. Sfida in casa col Perugia

Ospite umbro per l’Ariete. Messa alle spalle la sfortunata trasferta a Calenzano, col ko al tie break, la Pallavolo Prato riparte nel campionato nazionale femminile di serie B2 da una gara tosta e da non sottovalutare tra le mura amiche. Oggi alle 17.30 al palazzetto di San Paolo arriva il Tmm Perugia, squadra di buonissimo livello che ha nei ranghi una grande ex come Giulia Pistocchi. Una squadra che è reduce da quattro vittorie consecutive nel girone, dopo un inizio di torneo difficile, e quindi in piena salute che, tra l’altro, vanta i medesimi punti in classifica di Prato. Insomma, è una sfida diretta tra squadre che puntano in alto e l’Ariete spera di poterla finalmente affrontare al meglio, dopo due settimane travagliate per gli eventi meteo che hanno colpito la provincia e per infortuni ed acciacchi che hanno tartassato le atlete a disposizione di Nuti. Una buona notizia è che per questa sfida il coach pratese ritrova Nesi, anche se il capitano non potrà essere ancora al cento per cento. Il suo apporto comunque sarà decisivo quantomeno per allungare le rotazioni della Pallavolo Prato. Il tour de force di Prato si completerà martedì sera quando l’Ariete ospiterà (ore 20, palazzetto di San Paolo, arbitri Auditore e Gamalero) il Fossato Volley per il recupero del match valido per la quinta giornata rinviato per l’emergenza meteo dei giorni scorsi che ha colpito la provincia laniera e il territorio di Campi Bisenzio. Con la disputa di questa sfida il Pvp avrà di nuovo gli stessi match giocati delle altre formazioni del girone. Questa la rosa dell’Ariete: Fanelli, Nuti, Saletti, Piccini, Nesi, Mazzoni, Mennini, Lichota, Stiaffini, Cecchi, Conticini. All. Nuti.