L’Ariete vince e convince. Battuto lo Ius Arezzo

L’Ariete supera l’ultima della graduatoria nel campionato di serie B2 femminile nazionale. Prova solida, senza eccessive sbavature e con Nuti che ha potuto concedersi anche cambi importanti quella vinta al palazzetto di San Paolo contro lo Ius Arezzo. Gara a senso unico contro delle amaranto poco tenaci. Brave, comunque, le ragazze del Pvp per atteggiamento mentale e concentrazione. Brave le giovani per il piglio con il quale sono entrate in campo dando respiro alle titolari. Unica nota negativa il palazzetto di San Paolo, nel quale è tornato a piovere.

L’Ariete scende in campo con Grucka e Lunardi in diagonale, Cecchi e Palandri al centro, Nesi e Bertelli di banda e Conticini libero. La partenza è tutta laniera, tanto che il Pvp sale velocemente 12-4, allunga 17-10 e chiude 25-17. Al ritorno in campo l’Ariete passeggia sul 9-2, soffre sul 17-13 e poi piazza il parziale decisivo per il 25-17. Nel terzo set si continua con Prato in avanti e Arezzo a inseguire. La prima fuga del Pvp c’è sul 10-6, le ospiti provano a tenere botta sul 17-10, ma poi cedono partita e tre punti per 25-17.

La rosa dell’Ariete Pvp Pallavolo Prato: Grucka, Lunardi, Nesi, Mennini, Palandri, Ferri, Torri, Gerl, Bertelli, Furlan, Talmaciu, Mattei, Cecchi, Conticini. All. Nuti.