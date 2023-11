L’Arno spazza via Livorno. Gruppo Lupi ko a Camaiore

L’Arno ha fatto un solo boccone del Tomei Livorno al PalaBagagli rispettando alla lettera il pronostico (3-0), mantenendo il primato solitario in vetta al girone F della serie B. I castelfranchesi sponsorizzati dalla Toscana Garden hanno regolato i labronici con i seguenti parziali: 25-17; 25-18; 25-16. Tutto secondo programma per la settima vittoria consecutiva che ha permesso ai biancoverdi di raggiungere quota 21. Finora i ragazzi allenati da Francesco Mattioli hanno perso soltanto due set. Il centrale Testagrossa è stato il migliore nelle file di casa. Spazio anche ai giovani Ciapelli e Galoppini. Dietro di loro, ecco Tuscania a -3.

Ad Orte, sul campo del fanalino di coda si sono imposti per 3-1 i Lupi di Santa Croce. Settimo posto per la squadra allenata da Pagliai che viaggia con tre vittorie e quattro sconfitte, dando finora l’impressione di poter far meglio in trasferta che in casa. La classifica parla di 10 punti totalizzati e, la trasferta nel Lazio è stata archiviata con i seguenti parziali: 22-25; 21-25; 25-23; 21-25. Orte si è confermata squadra modesta, ancora a zero punti e, contro i biancorossi, ha conquistato il secondo set dall’inizio del torneo. Nei Lupi non ha giocato Gatto che potrebbe rientrare dal prossimo turno.

I pontederesi del Gruppo Lupi hanno perso per 3-1 a Camaiore contro la compagine allenata da Stefano Zangheri. I biancocelesti sono stati sorpresi dai padroni di casa che hanno schierato il nuovo opposto Paoletti. Pontederesi fallosi.

M L