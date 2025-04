Lasersoft Riccione a un passo dalla vetta: vittoria decisiva a Teramo

Altra vittoria estremamente importante nel cammino fantastico della Lasersoft Riccione in questo campionato di B1 giocato da matricola. La squadra di Piraccini va a vincere a Teramo, si avvicina sempre di più ai playoff e ora è addirittura a -1 dal primo posto. L’1-3 maturato in Abruzzo ha visto le padrone di casa più reattive nei momenti importanti del primo set. Teramo, che è già retrocessa, reagisce al buon inizio riccionese rimontando e andando in fuga, fino a chiudere sul 25-22 il primo. Nel secondo set sono Tallevi e Spadoni a suonare la carica, col vantaggio Lasersoft che si amplia ben presto fino al 25-19. L’ottimo ingresso in posto 4 di Bologna e la prova di Tallevi lanciano ancor più la squadra verso un terzo set dominato (25-16), mentre nel quarto c’è più equilibrio ma è comunque Riccione a spuntarla (25-22). Per la Lasersoft è la decima vittoria consecutiva, Bologna perde in casa col Giorgione e la vetta è a -1. Oggi si gioca un importantissimo Cesena-Padova, poi lo stop pasquale. Quel che è certo è che ora Riccione può sognare davvero in grande.

Il tabellino della Lasersoft Riccione: Bologna 5, Calvelli 9, Tallevi 29, Gabellini 5, Morolli 6, Spadoni 12, Saguatti 4, Montrsi 1, Vidali L2, Calzolari L1, Chistè, Godenzoni, Gugnali ne, Tobia ne. All.: Piraccini.

La classifica: Bologna 52; Riccione 51; Vicenza 48; Cesena 44; Ravenna 40; Jesi 37; San Vendemiano e Padova 36; Giorgione 35; Castel D’Azzano 32; Forlì 28; Castelbellino 17; Eagles Mestrino 16; Teramo 8.