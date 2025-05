Lasersoft Riccione in semifinale playoff: battuto Bisceglie 3-1

Ancora un’impresa, di nuovo da applausi a scena aperta. La Lasersoft Riccione batte 3-1 Bisceglie, ribalta il 2-3 dell’andata e passa in semifinale playoff, dove affronterà Marsala che ha sconfitto due volte Cesena (3-0 e 3-1). Nell’impianto delle Fontanelle, la truppa di Piraccini ha disegnato un altro capolavoro sportivo di un’annata ad altissimo livello, vissuta da debuttante della categoria. Estremamente equilibrato il primo set, con lo spunto finale che è di Riccione grazie a un’eccellente Tallevi (25-22). Nel secondo sono Saguatti, assieme alla coppia di centrali Spadoni e Calvelli, a permettere alla Lasersoft di prendere un discreto vantaggio e di mantenerlo fino al 25-19. L’impresa è vicina e Riccione va avanti nel punteggio, ma Bisceglie ha una reazione d’orgoglio e sorpassa sul filo di lana nel terzo (23-25). Uno shock? Tutt’altro, perché nel quarto set torna a esibirsi la squadra devastante vista in tutto il girone di ritorno. Montesi rompe subito l’equilibrio con un ottimo turno in battuta e il solco è scavato immediatamente. Finisce 25-15 e può partire la festa.

Il tabellino di Riccione: Spadoni 9, Montesi 2, Tallevi 26, Gabellini 12, Godenzoni, Saguatti 20, Chistè, Calzolari L1. Non entrate Gugnali, Tobia, Bologna, Vidali L2. All.: Piraccini.

Sabato a Marsala la prima partita di semifinale, mercoledì 28 a Riccione il ritorno. Anche in questo caso varrà la regola del golden set, utilizzabile qualora la gara di ritorno terminasse con lo stesso punteggio di quella dell’andata.