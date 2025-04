Lasersoft Riccione: playoff a portata di mano dopo la sfida con Cortina Express Imoco

Archiviato con brillante anticipo il discorso salvezza, la Lasersoft Riccione affronta le ultime cinque giornate con l’idea che i playoff sono davvero possibili. In fondo, la squadra di Piraccini è seconda e, di fatto, combatte con Vicenza e Cesena per due dei tre posti a disposizione, considerando Bologna in fuga.

Oggi Riccione ospita, nell’impianto delle Fontanelle, la Cortina Express Imoco di San Vendemiano (ore 18, dirigono Chiriac e Cavalera), settima in classifica e squadra che all’andata riuscì a imporsi 3-1 tra le mura amiche. Occasione d’oro per un ulteriore salto in avanti, perché Vicenza e Cesena si scontrano tra di loro e lasceranno punti per strada.

San Vendemiano, in ogni caso, è squadra di talento e prospettiva, di fatto l’Under 19 dell’Imoco che gioca in Serie A. Un team con diverse giocatrici che possono fare il grande salto nelle serie superiori. Giornata cruciale, anche considerando il prossimo turno della Lasersoft, nella tana della cenerentola Teramo.

La classifica: Bologna 50; Lasersoft Riccione 45; Vicenza e Cesena 44; Padova 36; Ravenna 34; Imoco San Vendemiano 33; Giorgione Castelfranco 32; Castel D’Azzano e Jesi 31; Forlì 25; Eagles Vergati Mestrino 16; Castelbellino 14; Teramo 6.