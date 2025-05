Lasersoft Riccione sconfitta dalla capolista Bologna, playoff ancora in bilico

Niente da fare per la Lasersoft Riccione nella tana della capolista Bologna. Il gruppo di Piraccini comincia in maniera fantastica e vince il primo set, ma poi deve cedere alla distanza alla forza delle padrone di casa, che si impongono 3-1 e volano a +4 in classifica, conquistando matematicamente il primo posto in questo girone C di B1.

Nel primo set sono sempre le riccionesi a comandare, addirittura tentando la fuga sul 16-11. Bologna recupera e trova a più riprese il -2 (20-18, 22-20), ma la Lasersoft è brava a chiudere con Tallevi e l’ace di Chisté per il 25-21.

Nel secondo non c’è storia, con Bologna a imporsi con un largo 25-14, e sulla scia anche il terzo diventa ben presto territorio delle padrone di casa (25-16).

Nel quarto c’è battaglia, con l’equilibrio che fa da filo conduttore fino al 13-13. Poi le bolognesi prendono un piccolo vantaggio e lo portano fino al 25-20 finale.

La Lasersoft rimane seconda e, alla vigilia dell’ultima giornata, il vantaggio sulle terze è di +2. Alla truppa di Piraccini servirà un punto nello scontro diretto con Vicenza di sabato per qualificarsi matematicamente ai playoff.