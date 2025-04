Lasersoft Riccione sfida Teodora Ravenna: partita chiave per i playoff

Si gioca domani, nell’insolito orario delle 20.30, la partita interna della Lasersoft Riccione con la Teodora Ravenna. Nell’impianto delle Fontanelle, con arbitri Silvia Longo e Alice Crivellente, spazio a un match chiave della 24ª giornata, un appuntamento che potrebbe raccontare tanto del futuro destino delle riccionesi.

La squadra di Piraccini, attualmente seconda con 51 punti a un passo dalla capolista Bologna (52), potrebbe addirittura raggiungere matematicamente i playoff a due turni dalla fine (si qualificano le prime tre) con un successo pieno a una contemporanea sconfitta di Cesena nella tana del Giorgione. Va da sé, però, che a stuzzicare è anche il primo posto, visto che darebbe subito un’opportunità per salire contro una delle altre prime.

Riccione, che dopo l’impegno di domani andrà a Bologna per il match dell’anno e poi avrà Vicenza in casa, oggi deve fare attenzione a una squadra solida e in salute, reduce da due vittorie consecutive. Ravenna è quinta e ha qualità, non lascia nulla di intentato e ha mostrato un percorso di crescita.

In questa terzultima di regular season si giocano anche Eagles Mestrino-Imoco San Vendemiano, Padova-Teramo, Forlì-Jesi, Arena Volley Castel D’Azzano- Vicenza, Giorgione-Castelfranco-Cesena e Castelbellino-Bologna.

La classifica: Bologna 52; Lasersoft Riccione 51; Vicenza 48; Cesena 47; Teodora Ravenna 40; Jesi 37; Imoco San Vendemiano e Padova 36; Giorgione Castelfranco 35; Arena Volley Castel D’Azzano 32; Forlì 28; Castelbellino 17; Eagles Mestrino 16; Teramo 8.