Lasersoft Riccione sfida Volksbank Vicenza per l'accesso ai playoff

Chi l’avrebbe detto? Pochi, pochissimi. Invece la Lasersoft è lì, a giocarsi l’accesso ai playoff a una giornata dalla fine. Il campionato strepitoso delle riccionesi è arrivato al match clou, quello che può decidere tutto. Domani, nell’impianto casalingo delle Fontanelle (ore 17.30, dirigono Gianmarco Annese e Fabiana Salvatore), redde rationem con la Volksbank Vicenza, terza della classe assieme a Cesena con 52 punti. La prima, Bologna, è già prima a 58, mentre la Lasersoft è seconda a 54. La formula, lo ricordiamo, prevede i playoff per le prime tre (Cesena gioca a Forlì). "Le ragazze stanno reagendo bene alla sconfitta della settimana scorsa a Bologna e stanno lavorando in palestra nel modo migliore – spiega coach Michele Piraccini –. Siamo consapevoli che con Vicenza basta un punto, quindi arrivare al tie-brek, ma entreremo in campo per vincere. Lo spirito deve essere quello". La classifica, vista con gli occhi di inizio stagione, è straordinaria, soprattutto considerando lo status di neopromossa della truppa riccionese. "Confermare questo gruppo ha dato i suoi frutti – spiega il tecnico –. Nel girone di ritorno, quando abbiamo iniziato ad allenarci al completo, ci siamo ulteriormente compattati e i risultati si sono visti. In campo sorridiamo e ci divertiamo e i complimenti di chi incrociamo in gara ci fanno sempre piacere". E arrivano anche strisce di vittorie importanti. Quale sarà la chiave del match con Vicenza? Piraccini ha un’idea precisa. "La forza mentale. Bisogna rimanere lì ogni minuto. L’errore ci può stare, l’importante è reagire. Vicenza è una squadra importante, con giocatrici che hanno fatto la A. Noi però scendiamo in campo per vincere".

lo. za.