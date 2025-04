Lasersoft Riccione vince contro Ravenna e si avvicina ai playoff

La Lasersoft vince anche con Ravenna e resta in piena corsa playoff, oltre che addirittura a un punto dal primo posto. Nell’ultimo weekend le riccionesi hanno allungato sul quarto posto di Cesena, vittoriosa solo al tie-break in casa del Giorgione, e sono a un passo dal conquistarsi un’incredibile postseason. Nell’impianto delle Fontanelle, Riccione conquista un successo per 3-1 in rimonta e conferma l’andamento da schiacciasassi del girone di ritorno, con 11 vittorie consecutive.

Nel primo set, finito 18-25 per le ospiti, la Lasersoft è partita contratta e non è riuscita a rimontare, mentre nel secondo è stato dominio assoluto per chi giocava in casa (25-11). Sulla parità, a decidere tutto è stato un terzo set di grande tensione emotiva, con Ravenna a scappare sul 21-24 e con Gugnali e compagne a rimontare alla grande per il 28-26 conclusivo. Nel quarto, infine, un 25-22 che ha decretato la vittoria piena e i tre punti in classifica.

E la prossima settimana ecco lo scontro tra titani, con la Piraccini – band a far visita alla capolista Bologna. Con una vittoria sarebbe addirittura sorpasso.

Il tabellino: Calvelli 7, Montesi 4, Tallevi 27, Morolli 7, Spadoni 11, Saguatti 15, Gabellini 1, Calzolari L1, Chistè. N.e.: Tobia, Bologna, Gugnali, Godenzoni, Vidali L2. All.: Piraccini.

La classifica: Bologna 55; Lasersoft Riccione 54; Vicenza 51; Cesena 49; Ravenna 40; Padova 39; Jesi 37; Imoco San Vendemiano e Giorgione Castelfranco 36; Arena Volley Castel D’Azzano 32; Forlì 28; Castelbellino 17; Eagles Mestrino 16; Teramo 8.