L’assessora Li Calzi. "La palestra Arcoveggio aprirà all’inizio del 2026. E a luglio ci sarà anche il parcheggio»

E’ stata un’estate calda, quella del Volley Team Bologna, che ha rinunciato alla A2 femminile dopo la promozione e da tre anni attende il nuovo palazzetto dell’Arcoveggio, ritenendolo strategico. Ma Roberta Li Calzi (nella foto Schicchi) non ci sta a far passare le istituzioni colpevoli della mancata iscrizione alla seconda serie nazionale del club rossoblù.

"Nei giorni della della decisione di Vtb ho avuto confronti con il presidente Roberto Sabbioni e posso dire pubblicamente senza timori di smentita che la scelta di rinunciare alla categoria fu per per questioni legittime e autonome interne a Vtb, non dipendente dal fatto che il palazzetto non fosse pronto. Anche perché il palazzetto non era pronto nemmeno due anni fa quando la società fece la A2 a Budrio e volendo avrebbe potuto battere altre strade".

Non ha avuto i denari e neppure l’intenzioni di vivere un’altra stagione itinerante tra le palestre, il Vtb, che attende il nuovo impianto. Li Calzi spiega le tempistiche: "Apriremo la nuova palestra dell’Arcoveggio tra gennaio e febbraio, ma solo per gli allenamenti: il cantiere per parcheggio obbligatorio per gli eventi pubblici non è ancora completo, ma sarà disponibile l’accesso pedonale per gli allenamenti e questo varrà anche per la ritmica, dato che l’impianto servirà per le due discipline. Da luglio 2026 ci sarà il completamento del parcheggio e sarà possibile omologazione del campo per campionato ed eventi per le squadre che faranno richiesta". Il nuovo palazzetto dell’Arcoveggio sarà pronto per la stagione 2026-27: parola dell’assessora Li Calzi.

Marcello Giordano