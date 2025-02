L’avversario. Il viceallenatore. Massimo Zambonin ‘chiama’ i tifosi

In casa Porto Viro il direttore sportivo e viceallenatore Massimo Zambonin ha parlato della sfida odierna: "Affrontiamo una squadra che è stata costruita per provare il salto di categoria, basta vedere il roster – ha detto al sito ufficiale della società –. Evidentemente Siena ha avuto delle difficoltà, la sua stagione è stata caratterizzata da alti e bassi, ma lo scorso weekend ha ottenuto una vittoria di grande carattere a Cuneo. Anche se i risultati non ci hanno dato ragione, noi siamo in un momento positivo a livello di gioco. Domenica dovremo essere aggressivi e determinati, vogliamo fare una gara gagliarda, sarà molto importante anche il calore del nostro pubblico". Poi sul neo acquisto Sivula: "Cercavamo un giocatore che potesse mettere la sua tecnica e la sua esperienza al servizio di un gruppo molto giovane e siamo convinti che sia il profilo giusto, è un atleta di caratura internazionale".